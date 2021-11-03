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Общественный транспорт Новосибирска вернулся к работе по графику рабочего дня

Общество
Общественный транспорт Новосибирска вернулся к работе по графику рабочего дня
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Новосибирск, 3 ноября. Общественный пассажирский транспорт Новосибирска на двое суток переведен на график рабочих дней.

Наземный общественный транспорт и метрополитен будут работать в соответствии с графиком рабочего дня 2 и 3 ноября, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. С 4 ноября на всех видах городского транспорта продолжится сокращенный режим со сниженным выпуском подвижного состава, введенный на период нерабочих дней до 7 ноября.

В тестовом режиме на отдельных маршрутах города в ноябре начнет работу электронная транспортная карта «Тройка». Терминалами безналичной оплаты оснастят автобусы на пробном городском маршруте. Испытания продлятся три месяца. Позже «Тройка» начнет работу и в пригородном транспорте.

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