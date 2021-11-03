Изменился адрес выдачи разрешений на возврат машин с штрафстоянок в Новосибирске

Новосибирск, 3 ноября. Новосибирская Госавтоинспекция изменила адрес выдачи разрешений на возврат задержанных автомобилей за нарушение правил дорожного движения.

С 4 ноября выдача документов на возврат задержанных транспортных средств будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, улица Владимировская, 2л (вход со стороны железнодорожных путей).

«Отдел будет работать в ежедневном режиме с 9:00 до 21:00. В остальное время владельцам техники необходимо обращаться в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску на улице Станционной, 24/1», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции региона.

До сих пор новосибирские автомобилисты получали разрешения на улице Стофато, 1А.

Ранее новосибирские полицейские задержали злостного нарушителя правил дорожного движения на черном Range Rover, 22-летний выходец из ближнего зарубежья ездил без водительских прав и госномеров, окна транспорта были плотно тонированы пленкой.