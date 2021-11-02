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Один мужчин из упавших в яму с кипятком в Новосибирске умер в больнице
Происшествия
Один мужчин из упавших в яму с кипятком в Новосибирске умер в больнице
пресс-служба администрации Краснодарского края

Новосибирск, 2 ноября. Мужчина, который упал в яму с кипятком в подвале в лицее №12 в Новосибирске, умер в больничной палате. Об этом рассказали представители медицинского учреждения.

Трое мужчин, упавших в яму с кипятком, были доставлены в новосибирскую областную клиническую больницу. Пострадавших поместили в реанимационное отделение и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возраст скончавшегося не уточняется, пишет ТАСС.

«Один из пациентов скончался», — сообщили представители медучреждения.

Ранее врачи диагностировали потерпевшим ожоги тела 1-3 степени. Травмы, в основном, находятся в нижней части тела. Ранее уточнялось, что один из мужчин находится в крайней степени тяжелом состоянии.

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новосибирск смерть лицей
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