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Три человека получили тяжелые ожоги при падении в яму с кипятком в Новосибирске

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 09:08
Происшествия
Три человека получили тяжелые ожоги при падении в яму с кипятком в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Новосибирск, 1 ноября. Медики госпитализировали трех человек в ожоговое отделение областной больницы в Новосибирске после того, как они провалились в яму с кипятком на территории местного лицея.

Главный врач медучреждения Ирина Большакова, куда доставили пострадавших, в интервью «Российской газете» рассказала, что они находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, сообщение об инциденте поступило в 09:22 утра по местному времени.

Двое пострадавших получили ожоги 80% кожи, еще один — 50%. Все они находятся в реанимации, сообщила Большакова.

Инцидент произошел в подвале новосибирского лицея. По предварительным данным, все трое проводили оценку состояния здания, когда внезапно под их ногами провалился пол.

Ранее в Петербурге произошла коммунальная авария, в результате которой прорвало трубопровод с горячей водой. В результате ЧП пострадали женщина и девятилетний ребенок.

 

 

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