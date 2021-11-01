Три человека получили тяжелые ожоги при падении в яму с кипятком в Новосибирске

Новосибирск, 1 ноября. Медики госпитализировали трех человек в ожоговое отделение областной больницы в Новосибирске после того, как они провалились в яму с кипятком на территории местного лицея.

Главный врач медучреждения Ирина Большакова, куда доставили пострадавших, в интервью «Российской газете» рассказала, что они находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, сообщение об инциденте поступило в 09:22 утра по местному времени.

Двое пострадавших получили ожоги 80% кожи, еще один — 50%. Все они находятся в реанимации, сообщила Большакова.

Инцидент произошел в подвале новосибирского лицея. По предварительным данным, все трое проводили оценку состояния здания, когда внезапно под их ногами провалился пол.

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