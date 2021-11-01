Нерабочая неделя в Новосибирске началась с переполненных поездов метрополитена

Новосибирск, 1 ноября. Утром 1 ноября метрополитен Новосибирска оказался переполненным из-за изменения графика движения поездов. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на комментарии свидетелей.

В нерабочие дни правительство города решило увеличить интервал движения составов до пяти минут, как в выходные дни. Однако, как выяснилось, инициатива себя не оправдала. Толпы новосибирцев заполнили станции метрополитена, пытаясь добраться до работы. В пресс-службе подземки уточнили, что в случае увеличенного пассажиропотока в ход будут пущены дополнительные поезда.

А в Ростове-на-Дону в рамках антикоронавирусных рейдов из общественного транспорта высаживают пассажиров без средств индивидуальной защиты. Помимо этого на нарушителей составляют протоколы об административных правонарушениях. По словам очевидцев, полицейские патрули дежурят почти на всех остановках.