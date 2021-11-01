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Мокрый снег с сильными порывами ветра накроет Новосибирск 1 ноября
Общество
Мокрый снег с сильными порывами ветра накроет Новосибирск 1 ноября
pixabay.com

Новосибирск, 1 ноября. Ухудшение погодных условий, сопровождаемое порывами ветра до 20 м/с и осадками в виде мокрого снега, ожидается в Новосибирске 1 ноября. О непогоде граждан предупредило региональное отделение ГУ МЧС.

В ведомстве также посоветовали неопытным водителям воздержаться от поездок на личном автомобиле. На дорогах Новосибирска с высокой долей вероятности будет присутствовать гололедица.

«В связи с погодными явлениями рекомендуем жителям Новосибирской области быть аккуратнее. В регионе ожидается сильный ветер и голод. Днем 1 ноября ожидается мокрый снег. Ночью и утром при прояснениях туманы и изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в официальном заявлении МЧС.

Гражданам рекомендуется проверить все нестабильные конструкции домов из-за риска обвала по причине урагана. Вместе с тем в МЧС предупредили о возросшей опасности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Это касается как водителей, так и пешеходов.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплый ноябрь. В большинстве российских регионов температура значительно превысит средние значения, заявили в ведомстве.

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