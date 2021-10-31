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Фельдшерский пункт закрыли в пригороде Новосибирска из-за болезни медика
Общество
Фельдшерский пункт закрыли в пригороде Новосибирска из-за болезни медика
 /  Елена Юрьева

Новосибирск, 31 октября. В крупном жилом микрорайоне новосибирского пригорода из-за болезни фельдшера больше месяца не работает ФАП. В заложниках ситуации — тысячи жителей, 500 из которых — дети.

Сложная ситуация возникла в новом микрорайоне Светлом Мошковского района и длится с 20 сентября. Двери местного фельдшерско-акушерского пункта закрылись насовсем после ухода единственного медика в длительный больничный отпуск. Людей попросили обращаться в Барлакскую врачебную амбулаторию соседнего поселка Октябрьский, дорога до которой не подходит людям с заболеваниями: из-за дефицита рейсов общественного транспорта пациентам приходится приезжать задолго до назначенного времени и потом еще часами ждать поездку обратно.

Фельдшерский пункт закрыли в пригороде Новосибирска из-за болезни медика
Елена Юрьева

«Собственный ФАП в Светлом открылся прошлым летом. Месяц назад фельдшер ушла в отпуск с последующим уходом в декрет. Сейчас нам предлагают получать медицинскую помощь в амбулатории, но добраться до нее у нас не получается, только с пересадками. Она находится от нас в 7 км», — рассказа ФАН жительница микрорайона Елена Юрьева.

По словам собеседницы ФАН, люди устали лечиться «на перекладных», но изменить ситуацию не помогают даже многочисленные обращения в органы власти. В ответ приходят формальные сообщения о перспективах развития маршрутной сети в будущие годы и размещении вакансии фельдшера на площадках службы занятости и интернет-рекрутмента.

«В нашем микрорайоне в основном проживают многодетные семьи. И если заболевает ребенок, паровозиком заболевает вся семья, и со всеми детьми мамам или бабушкам приходится ездить. Если утром можно уехать на прямом, то обратно — это целый квест. Нам необходим свой фельдшер и хотя бы пару дней в неделю педиатр», — добавила ФАН Елена Юрьева.

Фельдшерский пункт закрыли в пригороде Новосибирска из-за болезни медика
Елена Юрьева
До закрытия местного ФАПа жители, не покидая район, могли сдать необходимые анализы, записаться на ЭКГ, поставить прививки и получить направление к врачу общей практики, хирургу и терапевту. В Барлакскую врачебную амбулаторию ездили за первичной медицинской помощью.

По прогнозу застройщика территории ООО «Антар», за счет ввода строящегося жилья к концу 2023 года в микрорайоне будет проживать не менее одиннадцати тысяч жителей.

Ранее в минздраве региона ФАН сообщили, что за пять лет в Новосибирской области построено 116 ФАПов, 32 из них — в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», еще столько же намерены ввести до конца этого года. В будущем до 2024 года в регионе планируется строить по 30 ФАПов ежегодно.

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