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Тело задушенного мужчины нашли на кладбище в Новосибирске
Происшествия
Тело задушенного мужчины нашли на кладбище в Новосибирске
 /  СУ СК РФ по Новосибирской области

Новосибирск, 31 октября. 29-летний житель Новосибирской области найден убитым на территории Заельцовского кладбища.

По подозрению в убийстве задержан 56-летний житель Центрального района города. Оперативники застали его на месте преступления спустя сутки после случившегося. По версии следствия, он вернулся на кладбище, чтобы скрыть следы.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, погибший перестал выходить на связь с семьей с 29 октября, его супруга заподозрила неладное и обратилась в полицию. Разыскивая мужчину, сотрудники уголовного розыска установили координаты его рабочего автомобиля на Заельцовском кладбище. На месте след у одной из могил взяла служебно-розыскная собака, рядом обнаружен брошенный автомобиль и следы крови. Тело мужчины было найдено после задержания подозреваемого.

«Потерпевший по личной просьбе фигуранта проследовал за ним на автомобиле на территорию кладбища, где в ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес ему телесные повреждения, а затем задушил», — рассказали ФАН в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Проводится расследование.

Ранее в суд передано громкое уголовное дело об убийстве молотком 36-летней Татьяны Кучеевой из-за подержанного автомобиля Hyunday Creta. Ее тело было найдено в лесополосе в Ленинском районе обернутое простыней.

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