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Сильная метель обрушилась в воскресенье на Новосибирск
Общество
Сильная метель обрушилась в воскресенье на Новосибирск
Невские Новости  /  Никита Нестеров

, 31 октября. Новосибирск в воскресенье скрылся под снегом, в ночь на 31 октября на город обрушилась сильная метель. За несколько часов образовался снежный покров.

Спецтехника работает на улицах с самого утра. Горожане отправились в скверы и парки гулять и лепить первых снеговиков. На дорогах образовалась ледяная корка. Снежный покров довольно устойчивый, таять не собирается. В ближайшее время синоптики спрогнозировали резкое похолодание в регионе. Температура воздуха опустится до −19 градусов, ветер подует со скоростью до 20 метров в секунду.

Урал и Сибирь в начале ноября накроет волной холода. Температура в некоторых регионах может опуститься ниже −20 градусов. Об этом сообщил руководитель центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

Первый снег в Новосибирске выпал рано утром 26 сентября. Горожане отмечают, что он шел густо, большими хлопьями. Во второй половине дня столбики термометра поднялись до +6 градусов и снежный покров растаял.

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