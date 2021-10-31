Дело о хищении 7,5 млн при строительстве детского сада возбуждено в Новосибирске

Новосибирск, 31 октября. При строительстве детского сада в Новосибирске по нацпроекту «Демография» из бюджета похищено 7,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Похитители завладели денежными средствами, завысив стоимость работ по муниципальным контрактам на строительство здания детского сада-яслей на улице Мира, 25а. Сделки были заключены между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью ПФК «Агросервис» в 2019-2020 гг. Нарушение обнаружила прокуратура Кировского района во время одной из проверок.

«Выполняя взятые на себя обязательства, общество завысило стоимость отдельно выполненных работ (разборка кирпичных стен, демонтаж ограждений, утепление фундаментных плит и другое). При этом учреждение перечислило подрядчику более 7,5 млн рублей бюджетных средств в качестве оплаты за такие «работы» по исполненным контрактам», — сообщили в прокуратуре региона.

По материалам ведомства следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Ранее Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес первый обвинительный приговор по делу о взятках в новосибирском ТУАДе, к 500-тысячному штрафу приговорен директор «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин.