Использование «газа» в камере с задержанным прокомментировали в новосибирском ГУ МВД

Новосибирск, 30 октября. Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области начали служебную проверку в ОМВД России по городу Оби после сообщения о незаконном использовании спецсредств в отношении одного из задержанных.

Предварительно установлено, что один из сотрудников полиции распылил перцовый баллончик в камере с административно задержанным, пострадал 33-летний мужчина.

«По собранным сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области материалам проверки следственными органами принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Об издевательствах в камере над задержанным сообщил Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, в отношении 30-летнего оперативного дежурного отдела МВД.

Ранее в полиции озвучили предварительные результаты проверки избиения ученицы гимназии №8 Первомайского района, заведено административное дело на родителей одной из школьниц.