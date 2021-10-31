Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске

Новосибирск, 30 октября. 16-летняя Шукрона Гадоева вытащила из колодца маленького брата своей подруги.

ЧП с детьми произошло в частном секторе Дзержинского района по дороге из школы.

«Это случилось после того, как мы с подругами после прогулки решили проводить до дома одну из них. Когда она открывала дверь, ее брат прыгал на колодце. В один момент крышка перевернулась, и Марк упал туда. Девочки начали кричать и звать бабушку, она пришла и тоже растерялась, была в шоке», — рассказывает ФАН Шукрона.

Десятиклассница побежала в дом за канатом, но увидела во дворе на бельевой веревке одежду, схватила несколько вещей, связала их и бросила в колодец. Но мальчик не смог ухватиться за веревку двумя руками.

«Девушки принесли лестницу, и я по ней залезла в колодец, долго пыталась ему помочь встать, в итоге поставила на лестницу, и он сам поднялся по ней. После него из колодца вышла я сама. Бабушка обняла меня, поблагодарила. Через два часа сестра Марка позвонила мне и сказала, что пришла мама и его увезли на скорой. Оказалось, что у Марка была пневмония. После двух недель в больнице он поправился», — вспоминает Шукрона.

Действовать старшеклассницам пришлось быстро, времени на раздумья не было, никто не знал, что было на дне колодца, ребенок мог сильно удариться или напороться на штыри и там умереть.

«Я ничего такого не сделала. Думаю, любой другой человек сделал бы то же самое», — скромно говорит школьница и признается, что не рада всеобщему вниманию к этой ситуации.

Сама Шукрона никому не рассказывала о происшествии. О геройском поступке девушки рассказала мама Марка. Она случайно увидела ее во дворе школы вместе с участниками военно-патриотического клуба и подошла поблагодарить руководителя движения.

«Об этой истории мы узнали случайно, спустя два месяца, мама спасенного мальчика увидела нас на занятиях на улице и подошла поблагодарить. Рассказала, что сделала Шукрона для ее сына», — рассказал ФАН Александр Фоменко, преподаватель, руководитель ВПК «Гвардеец» МБОУ СОШ №71.

По его словам, Шукрона — одна из самых успешных учениц школы, человек с активной жизненной позицией, имеет много медалей за достижения в военно-прикладном деле и спорте, постоянный участник и победитель различных соревнований, фестивалей ГТО. То, что она не растерялась в сложной ситуации и взяла на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, лишний раз подтверждает ее подготовленность и высокие личные качества, считает преподаватель.

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