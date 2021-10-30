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Дело о жестоком убийстве женщины из-за подержанного автомобиля раскрыто в Новосибирске
Происшествия
Дело о жестоком убийстве женщины из-за подержанного автомобиля раскрыто в Новосибирске
 /  Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 30 октября. В суд передано громкое уголовное дело об убийстве молотком 36-летней Татьяны Кучеевой из-за подержанного автомобиля Hyunday Creta.

Тело молодой женщины, завернутое в постельное белье, было найдено в лесополосе на окраине Ленинского района осенью прошлого года, спустя десять дней после ее исчезновения. В гибели автомобилистки полиция винит молодую пару. По версии следствия, женщина стала жертвой преступления с целью наживы, убийцы пытались продать ее автомобиль Hyunday Creta стоимостью 1,4 млн рублей своему покупателю по заниженной стоимости. Для этого им понадобилось убить знакомую.

«В  результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску и отдела полиции №8 «Кировский» подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Ленинского района. Автомобиль, принадлежащий потерпевшей, был обнаружен полицейскими в этом же районе неподалеку от места преступления. Затем была установлена еще одна подозреваемая, его 30-летняя сожительница. Женщина ранее не была судима», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что сообщники действовали по ранее спланированному сценарию с четким распределением ролей. Они подыскали покупателя на автомобиль без документов по цене ниже рыночной, арендовали квартиру и под надуманным предлогом пригласили туда потерпевшую. На этой встрече женщина была убита, она получила от обвиняемых около восьми ударов по голове тупым предметом.

После продажи автомобиля сообщники вернулись в съемную квартиру, удалили все следы преступления, а свою жертву обернули в простыню и вывезли в Ленинский район.

«В ходе следствия в отношении фигурантов по делу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний они не признали», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Уголовное дело по факту убийства, разбоя и похищения важного документа, совершенных группой лиц, утверждено прокуратурой и направлено в суд.

Ранее по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 31-летний житель Новосибирска. По версии следствия, мужчина насиловал беззащитного ребенка в квартире в течение нескольких месяцев, с июня по сентябрь.

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