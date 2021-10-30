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Родителей новосибирской школьницы накажут за избиение их дочерью семиклассницы

  /   Обновлено: 30 октября 2021 09:51
Происшествия
Родителей новосибирской школьницы накажут за избиение их дочерью семиклассницы
Невские Новости  / 

Новосибирск, 30 октября. Дело о неисполнении обязанностей по воспитанию заведено на родителей новосибирской школьницы, жестоко избившей семиклассницу гимназии №8 Первомайского района.

Предварительные результаты проверки избиения ученицы озвучили в Управлении МВД России по Новосибирской области.

«Несовершеннолетняя, нанесшая телесные повреждения, будет поставлена на учет, в отношении ее законных представителей будет принято решение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – прим. ФАН). Сотрудники полиции также проведут беседы с администрацией школы о профилактике конфликтных ситуаций на территории учебного заведения. Ранее сообщений и заявлений в полицию по факту конфликтов данных учениц не поступало», — сообщили ФАН в ведомстве

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию 28 октября по факту причинения телесных повреждений ее дочери одной из одноклассниц. Между ученицами произошла ссора, в результате которой они подрались. Сразу после конфликта потерпевшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу.

Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства образования Новосибирской области и департамента образования мэрии города Новосибирска. Проводится комплекс проверок в отношении руководства и персонала учреждения. По свидетельству участников конфликта, унижениям и травле девочка подвергалась в гимназии несколько лет.

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