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Иностранца на Range Rover задержала новосибирская полиция за многочисленные нарушения ПДД
Происшествия
Иностранца на Range Rover задержала новосибирская полиция за многочисленные нарушения ПДД
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 30 октября. Второго за неделю злостного нарушителя правил дорожного движения на черном Range Rover без госномеров задержали новосибирские полицейские.

За рулем тонированного внедорожника оказался 22-летний выходец из ближнего зарубежья. Автомобилист ездил по Новосибирску без правил и водительского удостоверения, создавая угрозу безопасности другим участникам движения. Полиция остановила его на улице Каменской.

Иностранца на Range Rover задержала новосибирская полиция за многочисленные нарушения ПДД
Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Водителю выписано несколько штрафов в размере шести тысяч рублей.

«В отношении нарушителя составлены три административных материала, в  том числе по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков (штраф 5000 рублей либо лишение прав от 1 до 3 месяцев, меру наказания  определит суд), по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ — за тонировку (штраф 500 рублей),  по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ – за управление автомобилем без водительского удостоверения (штраф 500 рублей)», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Ранее тридцатилетний житель Новосибирска погиб в дорожной аварии на трассе в Коченевском районе, сбивший его водитель утверждает, что не заметил мужчину в темноте.

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новосибирск водитель без прав злостный нарушитель пдд
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