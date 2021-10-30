Иностранца на Range Rover задержала новосибирская полиция за многочисленные нарушения ПДД

Новосибирск, 30 октября. Второго за неделю злостного нарушителя правил дорожного движения на черном Range Rover без госномеров задержали новосибирские полицейские.

За рулем тонированного внедорожника оказался 22-летний выходец из ближнего зарубежья. Автомобилист ездил по Новосибирску без правил и водительского удостоверения, создавая угрозу безопасности другим участникам движения. Полиция остановила его на улице Каменской.

Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«В отношении нарушителя составлены три административных материала, в том числе по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков (штраф 5000 рублей либо лишение прав от 1 до 3 месяцев, меру наказания определит суд), по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ — за тонировку (штраф 500 рублей), по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ – за управление автомобилем без водительского удостоверения (штраф 500 рублей)», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Водителю выписано несколько штрафов в размере шести тысяч рублей.

Ранее тридцатилетний житель Новосибирска погиб в дорожной аварии на трассе в Коченевском районе, сбивший его водитель утверждает, что не заметил мужчину в темноте.