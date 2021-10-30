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Жительница Новосибирска может сесть в тюрьму за аварию двухлетней давности
Происшествия
Жительница Новосибирска может сесть в тюрьму за аварию двухлетней давности
pixabay.com  /  Free-Photos

Новосибирск, 30 октября. Прокуратора Новосибирской области утвердила обвинительное заключение для 18-летней девушки, которая устроила аварию с участием каршеринга два года назад.

ДТП произошло через два дня после получения девушкой прав. На «Хендай Солярис» обвиняемая ехала в сторону улицы Станционная. Вместе с ней в машине находились два несовершеннолетних пассажира. Как сообщили в прокуратуре, во время движения девушка нарушила шесть пунктов дорожного кодекса, передает «Сибкрай.ru».

«В результате заноса неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся автомобилем "Тойота РАВ 4", водитель которого из-за этого сломал ноги», — уточнили в ведомстве.

Теперь нарушительнице грозит лишение свободы. После происшествия прокомментировать ситуацию она не смогла. Уголовное дело было направлено в суд, ответ по нему пришел лишь сейчас.

Еще одного нарушителя правил дорожного движения задержали в Петербурге. Бывший рекордсмен по количеству подобных штрафов блогер Эрик Давидыч подозревается в угрозе водителю, он был доставлен в отделение полиции.

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