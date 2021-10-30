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Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области до 31 декабря

Общество
Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области до 31 декабря
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Новосибирск, 30 октября. Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса в Новосибирской области, продлен до конца 2021 года.

Соответствующие изменения внесены в постановление региона от 31.03.2020 №48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 29 октября.

Помимо продления сроков введенных ограничений, документ дополнен новым требованием о самоизоляции непривитых граждан старше 65 лет.

«Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях», — говорится в постановлении.

Ранее власти региона в экстренном порядке ввели масштабные ужесточения противоковидного режима на период нерабочей недели, с 30 октября до 7 ноября.

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коронавирус режим повышенной готовности вакцинация против COVID-19
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