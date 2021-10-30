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Пешеход погиб на федеральной трассе под Новосибирском
Происшествия
Пешеход погиб на федеральной трассе под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 30 октября. Тридцатилетний житель Новосибирска погиб в дорожной аварии на трассе в Коченевском районе.

Смертельное ДТП произошло в 2:30 по местному времени на 1416 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Мужчину сбил 29-летний водитель Toyota Mark II, ехавший в сторону Омска.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Известно, что водитель был трезв, пешеход шел по левой стороне проезжей части по ходу движения автомобиля, водитель утверждает, что не заметил его в темноте», — сообщили ФАН в УГИБДД по Новосибирской области.

На одежде погибшего не оказалось светоотражающих элементов.

Ранее неизвестный водитель Porsche Cayenne сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Центральном районе и скрылся с места происшествия.

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