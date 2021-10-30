Новосибирцев возмутила речь о несуществующей болезни перед спектаклем в театре

Новосибирск, 30 октября. Зрители спектакля «Трое в океане» пожаловались на организатора, которая перед представлением зачитал речь о выдуманном вирусе.

Спектакль состоялся 24 октября. Зрителей возмутило выступление организатора представления Еллы Марценко. Женщина поблагодарила их за то, что не испугались «выдуманного политической партией вируса», сообщает НГС.

В комментарии изданию, Марценко заявила, что зрители неверно поняли ее слова, подумав, что речь идет о коронавирусе. Организатор спектакля объяснила, что имела в виду другое. Ее высказывание касалось одного из артистов, который заболел «несуществующей болезнью» и попросил выплатить два гонорара до завершения спектаклей.

В то же время Марценко назвала действующие ковид-ограничения чрезмерными. Женщина отметила, что не понимает, почему при заполняемости залов на 50% зрители должны посещать театры по QR-кодам, но в метро они не нужны.