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Транспортная карта Москвы «Тройка» заработает в Новосибирске
Общество
Транспортная карта Москвы «Тройка» заработает в Новосибирске
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Новосибирск, 30 октября. Соглашение о совместной работе по единой системе транспортного обслуживания населения подписано между правительствами Москвы и Новосибирской области.

Билетным носителем обоих субъектов станет электронная транспортная карта «Тройка», ею можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте в Новосибирской области и Москве.

Новая система начнет работу в тестовом режиме в ноябре. Терминалами безналичной оплаты будут оснащены автобусы на пробном городском маршруте. Испытания продлятся три месяца. Позже карта «Тройка» начнет работу и в пригородном транспорте.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, проект реализован уже в девяти регионах страны, его цель — упростить работу транспортной инфраструктуры.

С сегодняшнего дня общественный пассажирский транспорт Новосибирска переведен на график выходного дня. Выпуск подвижного состава сокращен на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября.

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