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Мужчина погиб под колесами автокрана в Новосибирске

  /   Обновлено: 29 октября 2021 02:30
Происшествия
Мужчина погиб под колесами автокрана в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Новосибирск, 29 октября. Смертельная авария произошла накануне вечером в Новосибирске. Водитель автокрана задавил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу. В результате полученных травм сибиряк скончался, сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось примерно в 21:30 по местному времени. Автокран Demag следовал по улице Большевистская со стороны Бугринского моста, управлявший им 29-летний водитель ехал в сторону улицы Добролюбова. В районе дома №171 по Большевистского машинист крана сбил местного жителя, переходившего дорогу. Пострадавшему выжить не удалось.

На данный момент на месте ДТП находятся сотрудники следственно-оперативной группы. Уполномоченным органам предстоит установить все обстоятельства и детали трагедии.

В середине октября полицейские накрыли масштабную нарколабораторию в Новосибирске. В результате обысков правоохранители изъяли порядка 30 кг запрещенных веществ.

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