Nissan переехал бегущих по «зебре» мать с ребенком в Новосибирске

Новосибирск, 28 октября. Водитель автомобиля Nissan Sunny сбил жительницу Новосибирска, которая перебегала с дочкой дорогу по пешеходному переходу. От удара женщина несколько раз перевернулась в воздухе.

Происшествие случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев. Видеоролик столкновения опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Телеканал РЕН ТВ выяснил, что после аварии женщина и ее дочь получили травмы и были госпитализированы. У местной жительницы врачи обнаружили перелом ноги и сотрясение мозга, несовершеннолетняя отделалась ушибами.

В этот же день неизвестный водитель сбил велосипедиста под Тверью и сбежал с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.