Лихач на «Хонде» угодил в вырытую коммунальщиками яму в Новосибирске

Новосибирск, 28 октября. Автомобилист на «Хонде Аккорд» слетел в коммунальную яму, протаранив бетонные блоки и знаки. Инцидент произошел на улице Ватутина в Новосибирске, сообщили в местных СМИ.

Как поделились очевидцы, ранее коммунальщики устроили работы на улице Ватутина, 30, корп. 1. Накануне на высокой скорости в дорожную яму влетела «Хонда» под управлением местного жителя. По приезде на место работники нашли на месте происшествия остатки от предупредительной ленты и ламп.

В местном ГИБДД заявили, что пока не получали сообщений о происшествии. На данный момент неизвестно, пострадал ли автомобилист в момент аварии.

Пару недель назад в Новосибирске полицейские "накрыли" крупную нарколабораторию. В ходе обысков правоохранители изъяли порядка 30 кг запрещенных веществ.