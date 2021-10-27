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Пожилой енот Берри из Новосибирска взял под опеку брошенную собаку Альфу
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Пожилой енот Берри из Новосибирска взял под опеку брошенную собаку Альфу

  /   Обновлено: 27 октября 2021 19:30
Общество
Пожилой енот Берри из Новосибирска взял под опеку брошенную собаку Альфу
pixabay.com

Новосибирск, 27 октября. Брошенная хозяевами собака Альфа нашла новую семью в енотокафе Новосибирска. Об этом рассказала хозяйка заведения Татьяна Каменева.

Практически всю свою жизнь собака Альфа прожила в приюте. С течением времени его сотрудники пристроили четверолапую в качестве сторожевого пса для пары пенсионеров. Однако пожилые люди впоследствии отказались от опеки над ней. По счастливой случайности Альфа оказалась в енотокафе.

«Маленькая собачка не понимала, что она делает в этом полосатом мире, терялась. Тогда на помощь ей пришел самый старый енот по кличке Берри», — цитируют Каменеву «Ведомостинсо».

Почти с первых дней жизни в енотокафе пожилой енот стал для Альфы настоящим опекуном. На своем примере он показал пушистой жительнице заведения, как правильно ходить на пеленку и как потом убрать за собой. Кроме того, Берри постоянно делился с Альфой своей едой.

Не так давно сотрудница Лебединского горно-обогатительного комбината Наталья Кочкина приютила у себя дома брошенного на произвол судьбы енота. Нового члена семьи она назвала Гошей.

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