Водитель Porsche сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 27 октября. Неизвестный водитель Porsche Cayenne сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Центральном районе.

Спортивный кроссовер белого цвета скрылся с места аварии после наезда на пешеходов на улице Серебренниковской. ДТП произошло около 17:00 по местному времени в зоне регулируемого пешеходного перехода, рядом расположено здание Управления ФСБ Росси по Новосибирской области. Пострадала 37-летняя женщина и пятилетний ребенок.

«Женщина и ребенок для обследования доставлены в медицинское учреждение. Скрывшемуся с места ДТП водителю грозит административный арест до 15 суток либо лишения права управления», — сообщили ФАН в ГИБДД Новосибирской области.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам с просьбой сообщить местонахождение данного автомобиля или дать свидетельские показания.

Ранее в результате дорожной аварии в Ленинском районе погиб 50-летний пешеход, мужчину сбили сразу два автомобиля.