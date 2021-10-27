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Общественный транспорт Новосибирска переводят на режим выходного дня

Общество
Общественный транспорт Новосибирска переводят на режим выходного дня
Невские Новости  /  Леся Можаева

Новосибирск, 27 октября. Общественный пассажирский транспорт Новосибирска в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, переводят на график выходного дня, со сниженным выпуском подвижного состава.

Частота поездок сократится на всех видах наземного городского транспорта и метро.

«Изменения вводятся в связи с установлением в Новосибирской области нерабочих дней с учетом текущей эпидемиологической ситуации и рекомендаций главного санитарного врача региона», — сообщили в мэрии города.

Ранее из-за ужесточившихся в регионе требований к культурным мероприятиям российская рок-группа «Алиса» сообщила об отмене в Новосибирске своего концерта «Шабаш ХХХ лет».

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