Пьяный водитель «Жигулей» устроил драку прямо на дороге в Новосибирске

Новосибирск, 27 октября. Нетрезвый водитель ВАЗ устроил пьяную потасовку на дороге из-за замечания другого водителя на грубую манеру вождения и лишился автомобиля.

Дорожный конфликт произошел посреди автомобильного потока на улице Кирова в конце рабочего дня 26 октября. Пьяный мужчина в компании двух молодых женщин несколько раз ударил своего обидчика и пешком покинул место разборок. К прибытию полицейских на месте потасовки оставался лишь брошенный автомобиль пьяной компании. Его эвакуировали на штрафстоянку и начали розыск владельца.

«На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. По указанному адресу никого из граждан не оказалось. Оставленный на проезжей части автомобиль ВАЗ был эвакуирован на спецстоянку за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время проводится проверка сотрудниками ГИБДД и отдела полиции, в ходе которой будут установлены владелец транспортного средства и все обстоятельства», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По оперативным данным, в розыске и угоне «Жигули» не числится.

Ранее экипаж дорожно-постовой службы ГИБДД попал в ДТП во время ночной погони за нетрезвым водителем УАЗа в центре Новосибирска.