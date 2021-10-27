Житель Новосибирска несколько месяцев насиловал 12-летнюю девочку

Новосибирск, 27 октября. По подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 31-летний житель Новосибирска.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка совершены в Кировском районе. По версии следствия, мужчина насиловал беззащитного ребенка в квартире в течении нескольких месяцев, с июня по сентябрь.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН рассказали, что задержание подозреваемого состоялось у него дома. Он проживал в соседнем районе города.

«Подозреваемый задержан 25 октября сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску по месту проживания в соседнем районе города и доставлен для проведения следственных действий к следователю СУ СК России по Новосибирской области», — сообщили ФАН в ведомстве.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Ему будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над двумя семилетними мальчиками в лесополосе Искитимского района.