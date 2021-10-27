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Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
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Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:21
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
pixabay.com  / 

Новосибирск, 27 октября. Российская рок-группа «Алиса» сообщила об отмене концерта «Шабаш ХХХ лет» в Новосибирске в знак протеста против ужесточившихся в регионе требований к культурным мероприятиям.

Решение принято накануне. По словам директора группы Кирилла Титова, в клуб позвонили некие административные чины и сказали, что не дадут провести концерт в том виде, в котором он был запланирован.

«Мероприятия по QR-кодам и ПЦР-тестам с нашим участием проводиться не будут, считаем это сегрегацией и остаемся верными своим убеждениям»,  — сообщил в Instagram-эфире лидер группы Константин Кинчев.

Певец добавил, что не исключает подпольных мероприятий «Алисы».

Выступление должно было состояться в концертом зале лофт-парка «Подземка» 28 октября. По аналогичным мотивам отменены концерты в Екатеринбурге и Москве.

Ранее из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу оперштаб Новосибирской области экстренно ввел ряд новых ограничений, в том числе касающихся работы культурно-развлекательных площадок и заведений питания.

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