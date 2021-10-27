Отделение Сбербанка в Новосибирске эвакуировали из-за сильного задымления

Новосибирск, 27 октября. Эвакуированы сотрудники и посетители отделения Сбербанка в Заельцовском районе.

Сегодня днем плотным дымом заволокло помещения коммерческой организации на улице Донского, 33. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за короткого замыкания, которое спровоцировало активацию противокражной системы. Никто не пострадал.

«Сработала система пожаротушения порошкового типа, предварительно, в результате выделения пара при сработке системы «Антивор», которая в свою очередь активировалась из-за скачка электроэнергии», — прокомментировали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк ФАН рассказали, что причиной задымления стал скачок электроэнергии. Сотрудники банка в соответствии с должностными обязанностями оперативно произвели эвакуацию клиентов.

Ранее женщину с отравлением угарным газом вынесли пожарные из горящей квартиры в Дзержинском районе.