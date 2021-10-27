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Отделение Сбербанка в Новосибирске эвакуировали из-за сильного задымления

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:10
Происшествия
Отделение Сбербанка в Новосибирске эвакуировали из-за сильного задымления
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области  / 

Новосибирск, 27 октября. Эвакуированы сотрудники и посетители отделения Сбербанка в Заельцовском районе.

Сегодня днем плотным дымом заволокло помещения коммерческой организации на улице Донского, 33. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за короткого замыкания, которое спровоцировало активацию противокражной системы. Никто не пострадал.

«Сработала система пожаротушения порошкового типа, предварительно, в результате выделения пара при сработке системы «Антивор», которая в свою очередь активировалась из-за скачка электроэнергии», — прокомментировали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк ФАН рассказали, что причиной задымления стал скачок электроэнергии. Сотрудники банка в соответствии с должностными обязанностями оперативно произвели эвакуацию клиентов.

Ранее женщину с отравлением угарным газом вынесли пожарные из горящей квартиры в Дзержинском районе.

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новосибирск сбербанк эвакуиация Антивор
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