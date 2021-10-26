Жителю Новосибирска разбили машину во время ночных разборок

Новосибирск, 26 октября. Неизвестный автомобилист во время конфликта с цыганами разбил несколько машин на парковке дома в Октябрьском районе.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Высоцкого, 150/1 ночью 25 октября. Три припаркованных автомобиля протаранил неустановленный водитель на серебристой LADA Vesta. Очевидцы сообщают, якобы, он пытался задавить компанию цыганок.

«Слышались крики, удары и визг машин. Когда я посмотрел в окно, все успокоилось, а на утро, по пути на работу, обнаружил, что мой автомобиль побит и поцарапан», — рассказал житель дома Илья Соколов.

По его словам, различные повреждения получили еще два автомобиля.

«В ночное время в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Октябрьском районе Новосибирска. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На данном адресе никого не было, предположительный виновник скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, задержание подозреваемого. Из медицинского учреждения информации об обратившихся не поступало», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее два автомобиля насмерть сбили 50-летнего пешехода в Ленинском районе города. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и оказался на пути проезжающей легковушки, от удара его выбросило на встречную полосу, и он попал под колеса второго автомобиля.