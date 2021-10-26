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Масштабные ограничения из-за коронавируса ввели в Новосибирской области
Общество
Масштабные ограничения из-за коронавируса ввели в Новосибирской области
pixabay.com/PD  / 

Новосибирск, 26 октября. Ряд новых ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в экстренном порядке принял оперштаб Новосибирской области.

Ужесточения противоковидного режима вводятся в регионе с 30 октября и продлятся всю нерабочую неделю до 7 ноября. В этот период школьники повсеместно уходят на каникулы, на рабочих местах останутся только сотрудники предприятий с непрерывным циклом работы. Для детей работающих родителей будут открыты детские сады.

Приостанавливается посещение гражданами аквапарков, закрытых павильонов зоопарков и предприятий общественного питания в период с 23:00 до 6:00 часов, за исключением доставки на заказ, организации питания на вынос и питания в гостиницах, на территории аэропортов, ж/д и автовокзалов, автостанций и заправочных станций.

Для учреждений культуры и спорта с числом участников больше ста человек вводится система QR-кодов. Аналогами матричного штрихкода будут считаться: сертификаты о прививках на бумажном носителе, отрицательный ПЦР-тест сроком до 72 часов, справка о перенесенной коронавирусной инфекции до 6 месяцев и справка медорганизации о медотводе к вакцинации с отрицательным ПЦР до 72 часов с момента исследования.

Ограничения коснутся театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, аттракционов и детских развлекательных центров с 30 октября. На других площадках продолжит действовать правило о 50-процентной наполняемости.

«Это выверенные решения, чтобы не обрушить экономику и в текущих эпидемиологических условиях ограничить дальнейшее распространение этой смертельно опасной инфекции. При ухудшении эпидситуации, будут корректироваться и вводиться новые дополнительные ограничения»,  — прокомментировал ситуацию Юрий Петухов, первый заместитель губернатора.

Принятые меры не распространяются на лиц младше 18 лет.

В числе дополнительных мер — усиление работы по вакцинации. На сегодняшний день, по данным оперштаба, привито 49,8% населения.

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников старше 60 лет в течение четырех недель для прохождения вакцинации. Под исключение из этого правила попадают привитые возрастные граждане или те, кто перенес заболевание в течении последних шести месяцев. Прочих сотрудников рекомендовано освобождать от работы для прививки на два дня с сохранение заработной платы.

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