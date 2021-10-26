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Грузовик провалился в асфальт на теплотрассе в Новосибирске
Происшествия
Грузовик провалился в асфальт на теплотрассе в Новосибирске
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 26 октября. Груженый самосвал провалился в асфальт и повредил конструкцию теплотрассы в Ленинском районе города.

ЧП произошло во время ночных работ по укладке дорожного покрытия на пересечении улиц Станиславской и Вертковской. Дорожное полотно обвалилось под задней частью грузовика во время разгрузочных работ, разлом произошел над тепловой сетью.

Возможной причиной аварии в Сибирской генерирующей компании считают перегруз спецтехники.

«Дефекта на теплотрассе нет. Автомобиль марки Howo, груженый асфальтом, продавил конструкции тепловой камеры на теплосети по улице Станиславского и провалился колесом в образовавшуюся яму. Причиной инцидента мог стать перегруз машины. Сейчас участок огородили, в ближайшее время займемся ремонтом теплокамеры», — прокомментировала ФАН Наталья Барсукова, заместитель начальника управления по внешним коммуникациям СГК.

Ранее в результате обвала грунта при проведении земляных работ в Ленинском районе в траншее засыпало двух рабочих.

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