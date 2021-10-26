Жителя Новосибирской области задержали с мешками мяса косули

Новосибирск, 26 октября. Подозреваемый в незаконной охоте на лосей задержан в Купинском районе.

36-летний браконьер с несколькими мешками мяса косули и оружием на ВАЗ-21061 задержан на автомобильной дороге «Купино-Карасук» 23 октября инспекторами ГИБДД. Охотник признался, что незаконно добыл трех косуль в четырех километрах от села Новониколаевки.

«Установлено, что противоправными деяниями гражданин причинил крупный ущерб в размере 120 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Купинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота»», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Ранее по требованию прокуратуры апелляционный суд вернул на пересмотр громкое уголовное дело о вип-браконьерах из Новосибирской области. На скамье подсудимых — глава Убинского района, его приятель, директор, охотовед и егерь охотничьего хозяйства ООО «Таргет», на территории которого совершено браконьерство еще в 2018 году.