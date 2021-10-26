Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»

Новосибирск, 26 октября. Эскизы мемориала и приблизительный проект благоустройства площади Калинина в честь присвоенного звания Города трудовой доблести в социальных сетях представил публике мэр Анатолий Локоть.

«Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу», — написал Локоть на своей странице «Вконтакте».

vk.com / Анатолий Локоть

Почетное звание РФ «Город трудовой доблести» присвоено Новосибирску 2 июля 2020 года за значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность новосибирцев.

vk.com / Анатолий Локоть