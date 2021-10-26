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Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
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Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
Общество
Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
vk.com  /  Анатолий Локоть

Новосибирск, 26 октября. Эскизы мемориала и приблизительный проект благоустройства площади Калинина в честь присвоенного звания Города трудовой доблести в социальных сетях представил публике мэр Анатолий Локоть.

«Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу», — написал Локоть на своей странице «Вконтакте».

Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
vk.com / Анатолий Локоть
Почетное звание РФ «Город трудовой доблести» присвоено Новосибирску 2 июля 2020 года за значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность новосибирцев.

Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
vk.com / Анатолий Локоть
Ранее стало известно, что мэр Новосибирска с 20 октября находится на лечении в ковидном госпитале, у него диагностировали коронавирус.

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новосибирск локоть город трудовой доблести
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