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Новый пакет ковидных ограничений в нерабочие дни готовит Новосибирская область
Общество
Новый пакет ковидных ограничений в нерабочие дни готовит Новосибирская область
Невские Новости  / 

Новосибирск, 26 октября. Дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют ввести в Новосибирской области в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.

Перечень ограничений пока не уточняется, его разрабатывают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. По данным ведомства, пик заболеваний коронавирусом держится в регионе на протяжении пяти недель.

По словам губернатора Андрея Травникова, правительство области должно принять такие меры, чтобы наступающие нерабочие дни не превратились для детей и взрослых в «неконтролируемые каникулы». Пакет рекомендаций поручено подготовить в кротчайшие сроки и представить на рассмотрение оперштаба.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов и Роспотребнадзору усилить контроль за соблюдением ограничений, в частности, за запретом на мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00.

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