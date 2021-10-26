Новый пакет ковидных ограничений в нерабочие дни готовит Новосибирская область

Новосибирск, 26 октября. Дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют ввести в Новосибирской области в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.

Перечень ограничений пока не уточняется, его разрабатывают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. По данным ведомства, пик заболеваний коронавирусом держится в регионе на протяжении пяти недель.

По словам губернатора Андрея Травникова, правительство области должно принять такие меры, чтобы наступающие нерабочие дни не превратились для детей и взрослых в «неконтролируемые каникулы». Пакет рекомендаций поручено подготовить в кротчайшие сроки и представить на рассмотрение оперштаба.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов и Роспотребнадзору усилить контроль за соблюдением ограничений, в частности, за запретом на мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00.