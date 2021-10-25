Двух пропавших школьников разыскивают в Новосибирске

Новосибирск, 25 октября. Два мальчика в возрасте 9 и 12 лет ушли из дома и не вернулись. В настоящее время волонтеры и правоохранители разыскивают их.

По данным новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт», Артем Романенко 2009 года рождения, Артем Самолетов 2012 года рождения ушли на прогулку, но домой не вернулись. Один из мальчиков уже пропадал ранее.

О помощи попросили родители Артема Романенко. Как передают местные СМИ, у обоих школьников были с собой телефоны, но они оказались недоступными. В настоящее время детей разыскивают. Сотрудники полиции изучают записи с камер наблюдения, а также проводят другие необходимые мероприятия.