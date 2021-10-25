Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 11:12
11:10
Политика
МИД анонсировал участие России в конференции по Афганистану в Иране 27 октября
11:09
Общество
Президент России рекомендовал ввести режим самоизоляции для непривитых пожилых граждан
11:08
Происшествия
В Курской области мужчина убил сожительницу и закопал труп в огороде
11:08
Общество
Президент России взял под контроль вопрос вакцинации населения от гриппа
11:08
Шоу-бизнес
Певица Лобода сфотографировалась на кровати во время устроенной олигархом вечеринки
11:07
Общество
Путин поручил обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными за вакцинацию от COVID-19
11:05
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью
11:05
Общество
Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования россиян на коронавирус
11:04
Экономика
Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году
11:02
Общество
Путин поручил обеспечить регионы дорогостоящими лекарствами для пациентов с COVID-19
Все новости

Двух пропавших школьников разыскивают в Новосибирске
Происшествия
Двух пропавших школьников разыскивают в Новосибирске
instagram.com  /  instagram.com/les_so_glava

Новосибирск, 25 октября. Два мальчика в возрасте 9 и 12 лет ушли из дома и не вернулись. В настоящее время волонтеры и правоохранители разыскивают их.

По данным новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт», Артем Романенко 2009 года рождения, Артем Самолетов 2012 года рождения ушли на прогулку, но домой не вернулись. Один из мальчиков уже пропадал ранее.

О помощи попросили родители Артема Романенко. Как передают местные СМИ, у обоих школьников были с собой телефоны, но они оказались недоступными. В настоящее время детей разыскивают. Сотрудники полиции изучают записи с камер наблюдения, а также проводят другие необходимые мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двух пропавших школьников разыскивают в Новосибирске
школьники пропажа поиск
Комментировать