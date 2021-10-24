Житель Новосибирска задержан за комментарий о застреленном полицейским Абдуллаеве

Новосибирск, 24 октября. Сотрудники МВД в Новосибирской области задержали мужчину по подозрению в угрозах убийством. Он опубликовал во «ВКонтакте» комментарий о 19-летнем Векиле Абдуллаеве, которого убил при задержании полицейский.

Житель Новосибирска стал подозреваемым в разжигании ненависти. На допросе он признался в содеянном и раскаялся.

Убийство Векила Абдуллаева произошло в мае 2021 года. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться -за тонированных стекол. Инцидент произошел на трассе в Мошковском районе Новосибирской области. Мужчина проигнорировал и надавил на педаль газа, пытаясь скрыться.

Патрульная машина нагнала нарушителя. В ходе задержания полицейский «непроизвольно» выстрелил из оружия в голову 19-летнему новосибирцу, когда проводил ему залом руки.

Тем временем суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину.