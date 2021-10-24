Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 15:13
15:12
Армия
Forbes: ВВС США перебросили истребители F-16 на «угрожающую» России авиабазу
15:10
Общество
Шойгу: в тайге палатку Путина обогревал камин с иллюстрацией из сказки про Буратино
15:10
Политика
Грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси
15:07
Общество
Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
15:06
Общество
Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года
15:06
Общество
Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
15:00
Происшествия
Полицейские задержали 15 участников драки в Астраханской области
14:59
Армия
Политолог Погребинский: корабли НАТО пойдут ко дну в случае новой провокации у Крыма
14:59
Общество
Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
14:56
Армия
Читатели Daily Mail оконфузились, приняв ржавый эсминец USS Chafee за корабль ВМФ РФ
Все новости

Житель Новосибирска задержан за комментарий о застреленном полицейским Абдуллаеве
Происшествия
Житель Новосибирска задержан за комментарий о застреленном полицейским Абдуллаеве
pixabay.com/PD

Новосибирск, 24 октября. Сотрудники МВД в Новосибирской области задержали мужчину по подозрению в угрозах убийством. Он опубликовал во «ВКонтакте» комментарий о 19-летнем Векиле Абдуллаеве, которого убил при задержании полицейский.

Житель Новосибирска стал подозреваемым в разжигании ненависти. На допросе он признался в содеянном и раскаялся.

Убийство Векила Абдуллаева произошло в мае 2021 года. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться -за тонированных стекол. Инцидент произошел на трассе в Мошковском районе Новосибирской области. Мужчина проигнорировал и надавил на педаль газа, пытаясь скрыться.

Патрульная машина нагнала нарушителя. В ходе задержания полицейский «непроизвольно» выстрелил из оружия в голову 19-летнему новосибирцу, когда проводил ему залом руки.

Тем временем суд Миннеаполиса сократит срок экс-полицейскому, который застрелил безоружную женщину.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Новосибирска задержан за комментарий о застреленном полицейским Абдуллаеве
полиция комментарий задержан
Комментировать