Новосибирские спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшего в ДТП водителя

Новосибирск, 24 октября. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) пришли на помощь пострадавшему в ДТП водителю. Авария произошла рано утром на перекрестке улиц Никитина и Кошурникова.

Согласно предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Mitsubishi не справился с управлением и врезался в столб освещения. От сильного удара кузов иномарки смяло, а водитель оказался зажат в салоне машины.

Чтобы деблокировать мужчину, специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После успешно проведенной спецоперации пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Совместно с пожарными спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобиля и его стабилизацию. Спустя два часа работы по устранению последствий ДТП были завершены. Сотрудники региональной ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На днях спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые застряли в Белом море на заглохшей моторной лодке.