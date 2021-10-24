Неравнодушные горожане спасли попавшего под машину кота в Новосибирске

Новосибирск, 24 октября. Неизвестный на автомобиле сбил кота и скрылся с места, не оказав ему помощь. Животное в тяжелом состоянии заметили прохожие в Первомайском районе города.

Новосибирцы отмечают, что у пушистого зверька повреждена мордочка, а также выбит глаз. По словам очевидцев, на пострадавшем был ошейник. Неравнодушная горожанка отвезла кота в ветеринарную клинику. Там он проведет лишь сутки. Забрать к себе питомца женщина не может, поэтому ему срочно требуется дом.

«Найден кот, сбила машина. Домашний, есть ошейник. За переходным мостом. Найдитесь хозяева!» — пишут новосибирцы в социальных сетях.

В Калуге сотрудники МЧС вытащили из пожара собаку. Животное потеряло сознание, поэтому специалистам пришлось его реанимировать. Историю ждал счастливый финал: пес пришел в себя, его передали хозяйке.