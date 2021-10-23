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Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске
Происшествия
Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 23 октября. Женщину с отравлением угарным газом вынесли пожарные из горящей квартиры в Дзержинском районе.

ЧП произошло в 19:19 по местному времени. Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на улице Дениса Давыдова. К приезду огнеборцев, открытым огнем полыхали все жилые помещения. Внутри оказалась женщина с отравлением, спасатели передали ее бригаде медиков. Помощь с эвакуацией потребовалось еще пяти жильцам дома, их вывели из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств. Еще три человека покинули здание самостоятельно.

«В течение 12 минут дежурный караул пожарно-спасательного гарнизона ликвидировал открытое горение на предварительной площади 22 квадратных метров. Всего на происшествие реагировали порядка 30 человек и 9 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Коченевского района, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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