Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Новосибирске

Новосибирск, 23 октября. Один человек погиб в результате дорожной аварии в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, в 20:15 по местному времени в ДТП на улице Станционной погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Предварительно установлено, что он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под два легковых автомобиля.

«Водитель 1988 года рождения на автомобиле Toyota Corolla у дома 43 по улице Станционной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть, после чего мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль Toyota Corona Premio. В результате данного ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску