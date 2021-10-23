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Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Новосибирске

  /   Обновлено: 23 октября 2021 18:04
Происшествия
Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 23 октября. Один человек погиб в результате дорожной аварии в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, в 20:15 по местному времени в ДТП на улице Станционной погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Предварительно установлено, что он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под два легковых автомобиля.

«Водитель 1988 года рождения на автомобиле Toyota Corolla у дома 43 по улице Станционной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть, после чего мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль Toyota Corona Premio. В результате данного ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Новосибирске
Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску
Ранее экипаж дорожно-постовой службы попал в ДТП во время ночного преследования нетрезвого водителя УАЗа в центре Новосибирска.

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