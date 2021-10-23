Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 16:25
16:22
Происшествия
Полицейский автомобиль перевернулся при столкновении с легковушкой в Челябинске
16:21
Общество
Русский Халк отбуксировал 14-тонный КамАЗ с водой и надул до разрыва две грелки
16:17
Происшествия
Полицейские задержали брянского пенсионера за стрельбу в участкового
16:17
Весь мир
Суданские лидеры договорились о роспуске Суверенного совета и кабинета министров
16:16
Происшествия
Двух женщин задержали после отравления людей спиртным в Оренбургской области
16:16
Экономика
Ремонт сгоревшей птицефабрики в Бийске обойдется «Черкизово» в 1 млрд рублей
16:12
Общество
Онколог Каприн дал советы по вакцинации от коронавируса для больных раком
16:12
Весь мир
Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо
16:10
Спорт
«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
16:09
Общество
Святая Матрона Московская предсказала человечеству смерть без войны в 2022 году
Все новости

Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 23 октября. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено в Новосибирской области после трагической гибели трехлетнего ребенка при пожаре жилого двухквартирного дома в поселке Мирный Коченевского района.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг возгорания и причины пожара. Следователем территориального следственного органа назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Уголовное дело после гибели ребенка при пожаре возбуждено в Новосибирской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Мальчик 2018 года скончался по дороге в больницу, из горящей квартиры его вместе с девочкой 2017 года вынесли соседи. Всего, как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, из здания эвакуированы пять человек, трое из них — дети.

Пожар произошел в 12:43 по местному времени. К прибытию спасателей по всей площади горела кровля одноэтажного кирпичного дома на двух хозяев и надворные постройки. Огонь распространился на площадь 232 квадратных метра.

Уголовное дело после гибели ребенка при пожаре возбуждено в Новосибирской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
По предварительной информации, во время происшествия мать была в магазине, отец — на работе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области
пожар новосибирская область гибель ребенка причинение смерти по неосторожности
Комментировать