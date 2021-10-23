Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области

Новосибирск, 23 октября. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено в Новосибирской области после трагической гибели трехлетнего ребенка при пожаре жилого двухквартирного дома в поселке Мирный Коченевского района.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг возгорания и причины пожара. Следователем территориального следственного органа назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Мальчик 2018 года скончался по дороге в больницу, из горящей квартиры его вместе с девочкой 2017 года вынесли соседи. Всего, как рассказалив ГУ МЧС России по Новосибирской области, из здания эвакуированы пять человек, трое из них — дети.

Пожар произошел в 12:43 по местному времени. К прибытию спасателей по всей площади горела кровля одноэтажного кирпичного дома на двух хозяев и надворные постройки. Огонь распространился на площадь 232 квадратных метра.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области