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Полиция начала проверку из-за убийства собаки во дворе Новосибирска

Происшествия
Полиция начала проверку из-за убийства собаки во дворе Новосибирска
www.pexels.com  / 

Новосибирск, 23 октября. Черный питбуль на самовыгуле растерзал собаку мелкой породы на глазах ее хозяйки в Калининском районе.

Инцидент произошел вблизи жилого дома по улице Земнухова, 8 и попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как крупный пес без поводка и намордника мгновенно убивает своего маленького сородича. На внезапное нападение реагирует хозяйка маленькой собачки, она пытается выхватить питомца из огромной пасти животного, но промахивается. Питбуль все это время терзает свою добычу как перчатку, пока на него не начинают бросать кирпичи. Пес испугался и убежал.

Полиция начала проверку из-за убийства собаки во дворе Новосибирска
Pr Scr vk.com / АСТ-54
Хозяин зверя, по свидетельству очевидцев, находился в это время в стороне в сильнейшем алкогольном опьянении и с трудом мог понимать происходящее. Соседи также заявляют, что часто видели собаку на самовыгуле и уже неоднократно жаловались в полицию. Животное ведет себя агрессивно, были попытки нападения на ребенка и еще одну собаку.

«По данному факту в отделе полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее жительница села Верх-Тулы Новосибирской области на глазах у детей утопила в колодце новорожденных котят, полиция проводит проверку.

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новосибирск питбуль убийство собаки домашние животные самовыгул
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