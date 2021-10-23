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Двух рабочих засыпало грунтом в земляной траншее в Новосибирске
Происшествия
Двух рабочих засыпало грунтом в земляной траншее в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 23 октября. Рабочих завалило грунтом с щебнем при проведении земляных работ в Ленинском районе.

Обвал грунта произошел на месте ремонтных работ на улице Порт-Артурской в конце рабочего дня 22 октября. В земляной траншее находилось два человека. Один рабочий оказался полностью под землей, его напарника завалило наполовину.

«Одного пострадавшего, которого засыпало полностью, достали из грунта ковшом экскаватора, копнув под ним землю. К моменту приезда спасателей, мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи. Второй мужчина был засыпан примерно по пояс, чтобы его откопать, потребовалось около часа, так как грунт был вперемешку с крупным щебнем, и лопаты с трудом входили в липкую почву. С переломами правой ноги мужчина 1993 года рождения извлечен из траншеи, транспортирован до автомобиля скорой помощи и передан врачам», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Спасательная операция заняла около часа.

Ранее 41-летний рабочий мебельной фабрики погиб в Новосибирске во время работы с древесно-стружечными плитами. Мужчину придавило строительными материалами.

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