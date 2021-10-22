Российские ученые из НГТУ разработали установку для выявления заболеваний по выдоху

Новосибирск, 22 октября. Новосибирские ученые создали экспериментальную установку тестирования газовых сенсоров, способных вычислять заболевания по выдоху.

Как рассказал доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского технологического университета, кандидат технических наук Александр Баннов, оборудование уже работает и на нем постоянно проводятся исследования.

«Сейчас мы проводим отладку для тестирования новых типов газовых сенсоров. То есть в основном занимаемся отработкой режимов, доработкой некоторых комплектующих, ячеек», — рассказал специалист.

Отмечается, что установка создана в рамках исследовательского проекта НГТУ НЭТИ. Разработка определяет газы, такие, как аммиак, диоксид азота и углеводороды. Она может использоваться в промышленной безопасности, а также для определения ранних стадий заболеваний. По словам Баннова, в мире пока нет подобных готовых устройств.

Ранее ученые Новосибирского государственного архитектурного университета разработали компактную блочно-модульную установку для очистки питьевой воды в отдаленных арктических поселках.