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Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
Общество
Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
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Новосибирск, 22 октября. Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес первый обвинительный приговор по делу о взятках в новосибирском ТУАДе, к 500-тысячному штрафу приговорен директор «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин.

Топ-менеджер крупнейшей дорожно-строительной организации региона признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от Илюшина обстоятельствам.

«В соответствии с приговором суда Илюшин С. Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело о получении и даче взятки в дорожно-строительной отрасли региона новосибирские следователи возбудили в декабре 2020 года в отношении начальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова, его брата и двух руководителей коммерческих компаний. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, с августа по декабрь Чуманов и его брат получили от двух представителей коммерческой организации взятки в размере 100 тысяч рублей и 5 млн рублей. В обмен на деньги они обещали предпринимателям покровительство.

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коррупция взятка новосибирский туад
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