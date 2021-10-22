Пожар произошел в кафе в Новосибирске, эвакуировано 15 человек

Новосибирск, 22 октября. В одном из кафе в знаменитом Доме купца Сурикова и братьев Молчановых произошел пожар из-за неисправной электрической розетки, эвакуировано 15 человек.
По информации ГУ МЧС России, ЧП произошло в кафе на втором этаже старинного здания на Красном проспекте, 22 около 16:00 по местному времени.
«По оперативной информации, из-за воспламенения электрической розетки загорелся шкаф для одежды в раздевалке, далее огонь перекинулся на стену. В течение восьми минут пожарные ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров. Также огнеборцы провели контрольные вскрытия стены и перекрытий для выявления возможных скрытых очагов горения. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек, пострадавших нет», — сообщил ФАН в ведомстве.
Ранее новосибирские огнеборцы потушили пожар на крупном складе в Заельцовском районе, в одном из помещений загорелся строительный мусор.