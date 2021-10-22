Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 15:58
15:54
Общество
Блогер из Москвы с помощью подписчиков купила квартиру живущей в бочке пенсионерке
15:53
Общество
Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
15:51
Общество
Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
15:49
Политика
МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране
15:49
Общество
Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке
15:47
Общество
Гинеколог Апсалямова назвала пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой
15:42
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
15:42
Происшествия
Разрушение зубца кремлевской стены из-за ураганного ветра сняли на видео
15:41
Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
15:39
Экономика
ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре
Все новости

Пожар произошел в кафе в Новосибирске, эвакуировано 15 человек
Происшествия
Пожар произошел в кафе в Новосибирске, эвакуировано 15 человек
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 22 октября. В одном из кафе в знаменитом Доме купца Сурикова и братьев Молчановых произошел пожар из-за неисправной электрической розетки, эвакуировано 15 человек.

По информации ГУ МЧС России, ЧП произошло в кафе на втором этаже старинного здания на Красном проспекте, 22 около 16:00 по местному времени.

«По оперативной информации, из-за воспламенения электрической розетки загорелся шкаф для одежды в раздевалке, далее огонь перекинулся на стену. В течение восьми минут пожарные ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров. Также огнеборцы провели контрольные вскрытия стены и перекрытий для выявления возможных скрытых очагов горения. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек, пострадавших нет», — сообщил ФАН в ведомстве.

Пожар произошел в кафе в Новосибирске, эвакуировано 15 человек
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Купеческое здание построено в начале ХХ века, является объектом культурного наследия регионального значения. В нем расположено несколько популярных пабов и ресторанов города.

Ранее новосибирские огнеборцы потушили пожар на крупном складе в Заельцовском районе, в одном из помещений загорелся строительный мусор.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар произошел в кафе в Новосибирске, эвакуировано 15 человек
пожар новосибирск кафе окн
Комментировать