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Молодая женщина погибла при падении из окна многоэтажки в Новосибирске
Происшествия
Молодая женщина погибла при падении из окна многоэтажки в Новосибирске
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 22 октября. Молодая женщина погибла после падения с высоты многоэтажного жилого дома в Ленинском районе.

О происшествии во дворе дома по улице Троллейной,14 сообщили очевидцы. По их словам, погибшая выпала с балкона верхнего этажа семиэтажного здания. На место выехали медики и полиция.

За прошедшие сутки это уже третья жертва падении с высоты в Новосибирске. Ранее мужчина и женщина получили смертельные травмы, выпав из окна высотки в Железнодорожном районе. Их тела под окнами жилого дома на улице Челюскинцев рано утром нашли прохожие.

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