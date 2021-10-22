Молодая женщина погибла при падении из окна многоэтажки в Новосибирске

Новосибирск, 22 октября. Молодая женщина погибла после падения с высоты многоэтажного жилого дома в Ленинском районе.

О происшествии во дворе дома по улице Троллейной,14 сообщили очевидцы. По их словам, погибшая выпала с балкона верхнего этажа семиэтажного здания. На место выехали медики и полиция.

За прошедшие сутки это уже третья жертва падении с высоты в Новосибирске. Ранее мужчина и женщина получили смертельные травмы, выпав из окна высотки в Железнодорожном районе. Их тела под окнами жилого дома на улице Челюскинцев рано утром нашли прохожие.