Травмирование глаза ребенка в новосибирской школе обернулось проверкой прокуратуры

Новосибирск, 22 октября. Прокуратура Кировского района завершила проверку «Гимназии №7 «Сибирская» после повреждения линейкой глаза 13-летней девочки.

Директор образовательного учреждения получил представление прокурора по факту нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений. Оказалось, что виновный в травмировании школьницы подросток с весны состоял на внутришкольном учете, но профилактическая работа с ним не проводилась. Также в школе пытались замолчать инцидент с линейкой, не сообщив о нем в органы системы профилактики.

«Ответственные лица образовательной организации не проводили надлежащую профилактическую работу с состоящим с весны 2021 года на внутришкольном учете мальчиком. При этом гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его проживания, в иные органы системы профилактики сведения не сообщались. В том числе по этим причинам не была организована профилактическая работа с несовершеннолетним», — сообщили в прокуратуре региона.

По дороге из школы 23 сентября ровесник 13-летней девочки бросил ей в голову линейку-треугольник и попал острым концом в глаз, проткнув его на глубину около 6 миллиметров. Мама гимназистки заявила, что происшествие стало результатом давнего буллинга.